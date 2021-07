Respawn, lo studio di EA tra i posti migliori in cui lavorare in USA: vinto un Award

GamesIndustry.biz ha diffuso i risultati del suo nuovo sondaggio volto a scoprire quali sono i luoghi più sani in cui lavorare nel mondo dell'industria videoludica. In totale, sono stati assegnati 11 US Best Places To Work Awards ad altrettante software house statunitensi.

I dati raccolti da GamesIndustry provengono sia dai vertici delle rispettive compagnie, sia dai programamtori, artisti, e tutti gli altri membri che vanno a comporre lo staff di uno studio di sviluppo. Questi ultimi hanno risposto a 60 domande inerenti argomenti quali l'ambiente lavorativo, il bilanciamento lavoro/vita privata, l'aspetto manageriale, la diversità e altro ancora. Al termine dell'analisi delle informazioni raccolte, sono stati premiati gli studi tenendo conto delle loro dimensioni interne.

Tra le piccole compagnie (dai 10 ai 40 collaboratori), i vincitori sono stati Big Run Studios, Phoenix Labs, Pragma Platform, e Virtuos. Tra quelle di medie dimensioni trionfano FortySeven Communications, Intellivision, Parsec, Schell Games, e Survios. Per quanto riguarda infine gli studi più grandi, ne escono vincitori i ragazzi di Iron Galaxy, noti per Killer Instinct, e Respawn Entertainment, software house interna di Electronic Arts autrice di giochi rinomati come Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order.



Recentemente Respawn ha avuto qualche grattacapo di troppo a seguito dell'attacco degli hacker di Apex Legends che chiedono di salvare Titanfall, con il team di sviluppo che è stato costretto a lavorare anche nel weekend festivo.