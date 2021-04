Respawn oltre Titanfall e Jedi Fallen Order: in arrivo una nuova IP, conferma Zampella

Respawn Entertainment è sicuramente una delle software house attualmente più attive e dinamiche tra quelle in forza ad Electronic Arts. Lo studio, già noto per titoli del calibro di Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order, è ora al lavoro su qualcosa di completamente nuovo.

La conferma ufficiale giunge direttamente dall'account Twitter di Vince Zampella, il leader di Respawn. Come riportato all'interno del cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, la compagnia di sviluppo sta dando vita nei suoi uffici a qualcosa di "nuovo ed entusiasmante". Il progetto, in ogni caso, si trova ancora nelle sue fasi embrionali, considerando che al momento se ne sta occupando un piccolo studio interno composto da appena cinque membri. Il team ha però intenzione di espandersi, motivo per il quale si è detto in cerca di un sesto programmatore che possa prendere parte allo sviluppo di questa misteriosa "nuova IP costruita da zero".

Fra il supporto continuo ad Apex Legends, che si appresta ad entrare nella sua fase Legacy e ad accogliere Kairi "Valkyrie" Imahara, e i prossimi progetti già in essere legati al mondo di Star Wars, appare piuttosto difficile che Respawn abbia intenzione di dare vita a Titanfall 3, per quanto sia richiesto a gran voce da parte di quei giocatori che hanno apprezzato in particolar modo lo shooter Sci-Fi.