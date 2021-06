Respawn dopo Titanfall e Jedi Fallen Order:dettagli sulla nuova IP dagli annunci di lavoro

Come sarà la nuova IP originale di Respawn annunciata da Zampella? I primi indizi sulla natura del gameplay e sui contenuti di questo titolo, come spesso avviene in questi casi, ci vengono offerti indirettamente dalla stessa sussidiaria di EA con le schede che accompagnano la nuova tornata di assunzioni.

Negli annunci di lavoro pubblicati da Respawn per ampliare il proprio organico troviamo infatti diverse indicazioni sull'esperienza ludica promessa da questo progetto misterioso. La redazione di Dexerto ha ricostruito il tutto e scoperto, all'interno dell'elenco delle schede più recenti per le posizioni lavorative richieste in Respawn, delle importanti anticipazioni sulla natura di questo titolo.

Nella posizione ancora vacante per ricoprire il ruolo di Lead Combat Designer, ad esempio, la software house di Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order spiega che "il nostro candidato ideale è uno sviluppatore esperto in design di nemici, meccaniche di combattimento, comportamenti dell'IA, design delle classi personaggi, progressione delle abilità, storia e scontri con i boss".

Ancor più circostanziate sono poi le informazioni snocciolate nella scheda consultabile da chi desidera diventare il Senior Systems Designer di questa nuova IP: "Chi ricoprirà questo ruolo dovrà sviluppare una visione ad ampio spettro dei sistemi di gioco (economia, progressione, eccetera) e creare sistemi di gameplay orientati alla motivazione del giocatore e allo svolgimento di attività per cicli a lungo termine. Dovrà inoltre supervisionare l'equilibrio globale e le curve di difficoltà del gioco, supportando uno sviluppo che tenga conto dei diversi livelli di abilità dei giocatori e dei diversi stili di gameplay adottati".

Volendo sintetizzare le informazioni condivise da queste posizioni lavorative, Respawn sembrerebbe essere impegnata della realizzazione di un'avventura ruolistica a sviluppo continuo o, comunque, di un titolo incentrato su di un'esperienza endgame estremamente stratificata.