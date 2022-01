Respawn Entertainment: nuovi dettagli sul gioco inedito in sviluppo, parla Jeff Grubb

Respawn Entertainment è stato protagonista dell'ultimo episodio del podcast GrubbSnax condotto da Jeff Grubb. Il noto giornalista ha infatti svelato alcuni dettagli sul prossimo gioco in sviluppo presso gli studi dei creatori di Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order.

Respawn ha annunciato lo sviluppo di una nuova IP nel corso della scorsa estate e da allora le informazioni sul titolo sono arrivate con il contagocce. Stando alle indiscrezioni avanzate da Jeff Grubb il gioco "è (sopresa) uno sparatutto in prima persona Tripla A che è ancora in fase di sviluppo precoce" e "dovrebbe uscire al più presto nel 2024, probabilmente nel 2025". L'ex capo del progetto Mohammad Alavi, già senior narrative designer di Apex Legends, ha lasciato lo studio all'inizio dell'anno ma il team starebbe ancora "continuando a creare prototipi".

Secondo Grubb infatti la strategia di Respwan Entertainment è proprio quella di produrre prototipi che nel corso degli anni si sviluppano in veri e propri giochi, con funzionalità che vengono aggiunte nel corso del tempo. Nel caso specifico le parole chiave della nuova IP possono essere riassunte con "mobilità e stile". Il giornalista ha poi proseguito con ulteriori dettagli: "Dovrebbe essere interamente un gioco single player. Almeno in questo momento". Non resta che attendere un annuncio ufficiale per saperne di più.