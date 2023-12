No Rest for the Wicked: annunciato il nuovo action RPG degli autori di Ori

I ragazzi di Moon Studios hanno approfittato del risalto mediatico garantito dai Game Awards 2023 per svelare al mondo No Rest for the Wicked, un progetto che si discosta profondamente dai loro precedenti progetti.

Dopo Ori and the Blind Forest ed Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios ritorna sulle scene con un progetto completamente differente. No Rest for the Wicked è infatti descritto come un cruento action RPG con una storia matura e cupa, combattimenti brutali, uno stile grafico peculiare, un mondo costruito con dettagli minuziosi e il supporto al multigiocatore online.

Il distacco dagli Xbox Game Studios in quanto etichetta di pubblicazione garantirà a No Rest for the Wicked un lancio multipiattaforma, che il trailer dei Game Awards 2023 - visibile in apertura di notizia - ha fissato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La finestra di lancio appare momentaneamente ignota, in compenso Moon Studios ha promesso maggiori novità nel corso del Wicked Inside, uno show di approfondimento previsto per il 1° marzo 2024.

Nell'attesa, oltre a guardare il filmato dell'annuncio, potete dare un'occhiata alle prime immagini raccolte nella galleria in calce e aggiungere No Rest for the Wicked alla lista dei desideri su Steam.