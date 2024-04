No Rest for the Wicked: emote e potenziamenti gratis con i nuovi Twitch Drops

Per festeggiare il debutto in Early Access, gli sviluppatori di No Rest for the Wicked hanno deciso di dare il via ad una nuova campagna di Twitch Drops che mette a disposizione di tutti i giocatori una serie di oggetti in game.

Prima di procedere con lo sblocco delle ricompense, è fondamentale predisporre gli account affinché si possano ricevere questi oggetti esclusivi. Occorre infatti avere un account Private Division che va collegato al profilo Steam e a quello Twitch. Una volta completato questo passaggio, i giocatori possono guardare qualsiasi diretta di No Rest for the Wicked e accumulare tempo di visualizzazione per ottenere le quattro ricompense, che andranno poi sbloccate manualmente dall'inventario di Twitch.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Twitch Drops di No Rest For The Wicked e gli obiettivi da raggiungere per sbloccarli:

Frammento d'armatura - Tempo di visualizzazione del gioco su Twitch: un'ora

Frammento d'arma - Tempo di visualizzazione del gioco su Twitch: 2 ore

Due unità di 2 Tizzoni Caduti - Tempo di visualizzazione del gioco su Twitch: 3 ore

Emote 'Ostentazione' - Tempo di visualizzazione del gioco su Twitch: 4 ore

Per chi non sapesse cosa sono gli oggetti nell'elenco poco più sopra, si tratta di consumabili e potenziamenti. Più nello specifico, i Frammenti d'armatura sono consumabili per permettono di potenziare un'armatura a scelta del giocatore, invece i Frammenti d'arma hanno la stessa funzione ma su uno strumento di morte. I Tizzoni Caduti sono una speciale chiave che si consuma all'ingresso alle Prove dei Cerim, una particolare attività di gioco che può essere rigiocata più volte anche nell'Early Access.

Vi ricordiamo che la campagna è già attiva e gli utenti, anche coloro i quali non sono ancora in possesso del gioco, potranno sbloccare le ricompense fino al prossimo 6 maggio 2024 alle ore 18:00 del fuso orario italiano.

