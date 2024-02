No Rest for the Wicked: il GDR degli autori di Ori incanta e inquieta nel nuovo video

Per indorare l'amara pillola del rinvio di No Rest for the Wicked, Moon Studios pubblica un nuovo video gameplay che ci immerge nelle atmosfere dark fantasy de prossimo action ruolistico che il team dietro al successo internazionale di Ori intende portare su PC, PS5 e Xbox Series X|S nei prossimi mesi.

Il filmato ingame pubblicato da IGN.com e confezionato dagli autori della serie di Ori apre una finestra sull'universo interattivo di questa nuova proprietà intellettuale che, come sottolineato nel trailer d'annuncio di No Rest for the Wicked ammirato durante i The Game Awards 2023, si smarcherà dalle atmosfere fiabesche dei precedenti lavori targati Moon Studios per abbracciare una dimensione più oscura.

Gli otto minuti abbondanti di scene di gameplay da ammirare in questo nuovo trailer alternano spezzoni di esplorazione pura a sequenze di combattimento propriamente dette, accompagnate da una boss fight che riflette le ambizioni nutrite dagli studi Moon. La battaglia tra il nostro alter-ego e il nemico 'maggiore' immortalato nel nuovo video sembra essere particolarmente frenetica e al tempo stesso molto profonda, con rapidi affondi da alternare a scatti e balzi per eludere gli attacchi del nemico.

L'Early Access di No Rest for the Wicked partirà tra aprile e giugno su PC e, presumibilmente, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Maggiori dettagli sulla storia, sul gameplay e sui contenuti della nuova IP dei creatori di Ori verranno condivisi da Moon Studios nel corso del Wicked Inside, l'approfondimento fissato per la giornata di venerdì 1 marzo. Nel frattempo, vi consigliamo di restare su questi lidi per leggere il nostro speciale su No Rest for the Wicked.