No Rest for the Wicked, troppo presto per l'Early Access? Pareri discordanti su Steam

Moon Studios ha pubblicato la versione early access di No Rest for the Wicked su Steam, permettendo così agli utenti della piattaforma di Valve di provare in anteprima il promettente ed ambizioso Action/RPG. L'accesso anticipato non sembra però essere partito al meglio, stando alle reazioni dei giocatori.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, No Rest for the Wicked ha recensioni totali "nella media", con il 59% dei 3607 verdetti fin qui lasciati a favore della nuova fatica targata Moon Studios. La sensazione di diversi utenti è che l'accesso anticipato del gioco sia stato distribuito troppo presto, considerata la mancanza persino di funzioni basilari come la possibilità di personalizzare i controlli. Non mancano inoltre problemi tecnici, con un framerate che fatica a mantenersi stabile durante l'esplorazione del mondo di gioco.

Altri giocatori ancora faticano invece a comprendere quale sia il reale focus ludico di No Rest for the Wicked, sostenendo che prova a mescolare tra loro fin troppe meccaniche: a prima vista sembra porsi come un Action/RPG in stile Diablo, ma si concentra poi su caratteristiche più vicine ai Soulslike, ai Survival ed ai Roguelite. Oltre a un'esplorazione limitata, inoltre, c'è anche chi punta il dito contro la telecamera sostenendo che rende difficile avere un quadro chiaro dell'ambiente circostante e delle sue minacce. Qualche dubbio anche sulla gestione delle cure, che richiedono di imparare ricette specifiche e raccogliere determinati oggetti per essere ricreate.

Chiaramente si tratta pur sempre di una versione in early access, con Moon Studios che ha già raccolto i feedback dei giocatori promettendo di intervenire al più presto per migliorare il gioco in tutti gli aspetti che per il momento non stanno convincendo il pubblico.

Avete già provato il gioco su Steam? Intanto Digital Foundry rivela come gira No Rest for the Wicked su PC dopo averlo provato a fondo.

