No Rest for the Wicked: i primi 19 minuti di gameplay dell'RPG degli autori di Ori

Sebbene No Rest for the Wicked stia ricevendo delle critiche per la mancanza di funzionalità e per alcuni problemi tecnici, il nuovo gioco degli autori di Ori, disponibile su Steam in Early Access, sta catalizzando l'attenzione di molti giocatori.

Il nuovo filmato pubblicato da IGN.com ci permette di dare uno sguardo ai primi 19 minuti di No Rest for the Wicked, ed immergerci nella cupe atmosfere realizzate con la solita ispirazione artistica a cui ci ha ben abituato Moon Studio.

Ambientato su una nave barcollante nel corso di una intensa tempesta, il prologo di No Rest for the Wicked ci introduce alle meccaniche base del gioco, e ci conduce in una prima fase esplorativa in cui potremo familiarizzare con i controlli del gameplay. Successivamente le cose si fanno più movimentate e, armati di spada e scudo, dovremo farci strada superando numerosi avversari. Questa prima sezione di gioco è inoltre utile per conoscere i primi personaggi che moveranno l'intreccio narrativo a cui prendiamo parte. Quali sono le vostre impressioni sul nuovo titolo curato dagli autori d Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps?

Se siete curiosi di saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato a No Rest for the Wicked.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su