No Rest for the Wicked: quando esce, data e ora di sblocco e quanto costa?

Siamo tremendamente vicini al debutto di No Rest for the Wicked, il nuovo ed atteso progetto il lavorazione presso la software house che ha dato i natali ai due Ori. In attesa di poter mettere le mani sul titolo, in arrivo come Early Access su Steam, possiamo già sapere alcuni importanti dettagli grazie ad un aggiornamento di Moon Studios.

Data ed ora di sblocco

Fino ad oggi sapevamo che No Rest for the Wicked sarebbe approdato sugli scaffali virtuali di Steam, il client Valve, a partire dal prossimo giovedì 18 aprile 2024. Nel corso delle ultime ore, però, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un breve aggiornamento sulla pagina ufficiale del prodotto sul negozio, così da specificare anche quando sarà possibile procedere con l'acquisto ed il conseguente download. Il gioco Moon Studios verrà infatti sbloccato alle ore 18:00 del fuso orario italiano, quindi non si potrà acquistare dalla mezzanotte di giovedì e bisognerà attendere qualche ora in più, come accade molto spesso su PC.

Prezzo di lancio e offerte

Come avrete sicuramente notato, la pagina Steam di No Rest for the Wicked non permette di conoscere le informazioni relative al prezzo, poiché Valve non permette il preordine ed il preload dei prodotti in Early Access. A colmare questo vuoto ci ha pensato il team di sviluppo, che sempre nell'aggiornamento contenente i dettagli sull'ora di sblocco ha incluso anche quelli relativi al prezzo. La versione in Accesso Anticipato di No Rest for the Wicked verrà venduta a 39,99 euro, ma per le prime due settimane si potrà acquistare con un leggero sconto: fino al 2 maggio 2024, infatti, il prezzo del gioco sarà di 35,99 euro. Va inoltre precisato che da qui al debutto della versione finale il costo del titolo verrà aumentato, ma chi lo acquista subito non dovrà pagare per i futuri aggiornamenti.

Avete già dato un'occhiata alla roadmap di No Rest for the Wicked?

