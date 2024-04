No Rest for the Wicked, quali sono i requisiti di sistema? Non è un peso piuma

Quando mancano poche ore al lancio dell'Early Access di No Rest for the Wicked, scoprite se il vostro PC è pronto ad accogliere il nuovo videogioco di Moon Studios.

Requisiti di sistema di No Rest for the Wicked

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX Vega 56

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: si raccomanda un SSD

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11

Processore: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X3D

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3070Ti / AMD Radeon RX 6800 XT

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Essendo basato su un nuovo motore grafico 3D progettato in-house, No Rest for the Wicked si presenta ben più affamato di risorse rispetto ai precedenti titoli di Moon Studios, ossia Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, che invece sono basati su Unity. Ciò si rende evidente sia nei requisiti minimi, dove vengono chiesti ben 16 GB di RAM, sia (soprattutto) nei requisiti raccomandati, dove è richiesta addirittura una scheda di fascia alta come RTX 3070ti.

Ci teniamo a sottolineare che questi requisiti appartengono alla versione in Accesso Anticipato di No Rest for the Wicked, che debutta alle ore 19:00 del 18 aprile su Steam, dunque non escludiamo che possano essere alleggeriti nel corso del tempo grazie all'implementazioni di ulteriori ottimizzazioni da parte di Moon Studios.

