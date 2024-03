No Rest for the Wicked: la Roadmap dell'Early Access è davvero ambiziosa

A margine della pubblicazione del video di No Rest for the Wicked che svela la data dell'Early Access, la pagina Steam della nuova avventura ruolistica di Moon Studios riceve un nuovo, importante aggiornamento sui contenuti aggiuntivi che andranno a caratterizzare la Roadmap dell'Accesso Anticipato.

Scorrendo il diario degli autori della serie di Ori che ci fornisce un resoconto dettagliato delle sorprese e delle novità dell'ultimo evento digitale, scopriamo ad esempio che l'Aggiornamento 1 porterà in dote le modalità multiplayer e i relativi bilanciamenti al gameplay.

Con l'Update 2 sarà invece possibile accedere ai contenuti di The Breach, grazie ai quali poter ampliare ulteriormente il perimetro delle attività e delle aree esplorabili dal nostro alter-ego. A questi due Aggiornamenti ne faranno poi seguito tanti altri, ciascuno dei quali andrà ad aggiungere ulteriori tasselli all'enorme e complesso puzzle ludico, grafico e narrativo previsto da Moon Studios.

Tutte le funzionalità inedite e le migliorie al gameplay promesse dalla software house austriaca arricchiranno il sistema di progressione aperto di No Rest for the Wicked, un approccio originale che dà la priorità alle armi piuttosto che alla scelta legata a classi o ruoli specifici per consentire agli utenti di plasmare il proprio stile di gioco ideale.

Il percorso tracciato da Moon Studios con l'Early Access di No Rest for the Wicked partirà il 18 aprile su PC (Steam), per poi coinvolgere nei prossimi mesi anche gli appassionati di action ruolistici che desiderano tuffarsi nelle atmosfere di questa avventura fantasy su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su No Rest for the Wicked e il cambio di stile degli autori di Ori.