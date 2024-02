No Rest for the Wicked: slitta il lancio del nuovo GDR dei creatori di Ori

Ai microfoni di IGN.com, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick è tornato sull'annuncio di No Rest for the Wicked, il nuovo GDR dei creatori di Ori, per confermare lo slittamento dell'Accesso Anticipato.

Consapevole delle aspettative nutrite dai fan della serie di Ori dopo aver ammirato il filmato di presentazione della nuova esperienza action ruolistica di Moon Studios, l'alto esponente del publisher statunitense coglie l'opportunità offertagli dall'intervista per rivolgersi direttamente agli appassionati del genere che ne attendevano il lancio in Early Access in questi primi mesi del 2024.

Zelnick spiega infatti che "abbiamo deciso di posticipare la partenza dell'Early Access di No Rest for the Wicked di un ulteriore trimestre. Vogliamo concedere più tempo agli sviluppatori per rifinire il titolo e offrirgli le migliori condizioni possibili per dare vita a un'esperienza ancora più sorprendente".

In ragione di questo posticipo, quindi, la partenza dell'Early Access di No Rest for the Wicked è adesso prevista indicativamente tra aprile e giugno. Non sono ancora chiare, invece, le tempistiche di commercializzazione della versione 1.0 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I più curiosi avranno comunque modo di ingannare l'attesa per l'Accesso Anticipato ammirando il Wicked Inside, un approfondimento che Moon Studios terrà nella giornata di venerdì 1 marzo per immergerci nelle atmosfere del titolo e darci modo di conoscerne i segreti della trama, ammirare delle scene di gameplay e dare uno sguardo ai contenuti. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su No Rest for the Wicked e il cambio di stile degli autori di Ori.