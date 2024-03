No Rest for the Wicked: il nuovo trailer fissa la data dell'Early Access

Il nuovo GDR degli autori di Ori, No Rest for the Wicked, è al centro dell'ultimo evento digitale approntato da Moon Studios per svelare i segreti del gameplay della prossima avventura ruolistica plasmata dagli ideatori della serie di Ori.

Il filmato di approfondimento propostoci dagli autori dei Moon Studios ci immerge nelle atmosfere incantate di questo progetto che, nelle ambizioni dei suoi stessi creatori, punta a ridefinire il genere degli action ruolistici.

La missione affidataci sarà quella di indossare i panni dei Cerim, dei guerrieri sacri dotati di poteri ancestrali chiamati al massimo sacrificio pur di sconfiggere la Pestilenza che dilaga nel loro regno, portando il caos e seminando il terrore tra gli abitanti. La battaglia per sradicare la malvagità della Pestilenza, però, non sarà affatto semplice, prova ne sia la brutalità dei nemici mostrati nell'ultimo video. Nel corso dell'avventura sarà comunque possibile acquisire abilità mistiche sempre più potenti, armi rare ed equipaggiamenti speciali, oltre all'esperienza e alla conoscenza necessarie per sbloccare l'accesso alle missioni più avanzate.

Il lancio di No Rest for the Wicked è previsto per il 18 aprile in Early Access su Steam, con la versione finale attesa in uscita nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, vi lasciamo al nostro speciale su No Rest for the Wicked, la sorpresa degli autori di Ori.