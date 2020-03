Resta a casa e gioca in Realtà Virtuale: 700 titoli VR gratis per 2 settimane su Viveport

Per mitigare la tensione e i disagi provocati dalla quarantena per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, vi ricordiamo che su Viveport è possibile accedere gratis per due settimane a oltre 700 videogiochi in Realtà Virtuale da fruire tramite il proprio visore VR.

Il servizio in abbonamento di Viveport Infinity offre infatti l'accesso illimitato all'intero catalogo di giochi, esperienze interattive, filmati e applicazioni per coloro che, in possesso del "caschetto delle meraviglie" HTC Vive o di un altro visore VR compatibile con OpenVR o SteamVR, desiderano scoprire alcuni tra i progetti in Realtà Virtuale più interessanti e originali che sono stati realizzati in questi anni.

All'interno dell'ampio negozio digitale di Viveport troviamo l'avventura survival horror piena di zombie Arizona Sunshine, l'escape room I Expect You To Die, l'esperienza arcade Fruit Ninja, la simulazione di boxe Creed Rise to Glory o la poliedrica applicazione per dipingere e disegnare in VR Tilt Brush. Questi titoli, e centinaia di altri, sono disponibili in via del tutto "gratuita" agli abbonati al servizio Viveport Infinity, con prezzi che vanno da 14,99 euro per la sottoscrizione di un mese ai 9,99 euro mensili per chi, invece, decide di abbonarsi per un anno.

A rendere ancora più interessante l'iniziativa dei gestori di Viveport ci pensa l'offerta dei 14 giorni di Prova Gratuita, grazie ai quali è possibile accedere per due settimane all'intero catalogo del servizio senza sborsare un euro. Qualora ve lo foste perso, vi rimandiamo infine al nostro articolo dedicato agli sviluppatori che offrono codici e chiavi di giochi gratis per l'emergenza Coronavirus.