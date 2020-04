Resta a casa e gioca a The Elder Scrolls Online: ESO Plus è gratis per una settimana

Gli sviluppatori di ZeniMax Online e le alte sfere di Bethesda lanciano una nuova iniziativa promozionale legata a The Elder Scrolls Online che prevede l'accesso gratuito all'abbonamento ESO Plus per una settimana.

Da oggi e fino al 27 aprile 2020 è possibile accedere in maniera del tutto gratuita ai benefici e ai contenuti correlati all'abbonamento ESO Plus del gioco di ruolo online ambientato nella dimensione fantasy di The Elder Scrolls.

Nel corso di questo periodo di prova, i giocatori avranno accesso completo ai DLC altrimenti a pagamento, e quindi alle nuove zone, missioni e ambientazioni associate alle espansioni come The Elder Scrolls Online Harrowstorm.

Con ESO Plus ci si può tuffare negli universi virtuali dei DLC Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Shadows of the Hist, Horns of the Reach, Clockwork City, Dragon Bones, Morrowind (zona e storia), Wolfhunter e Murkmire, Wrathstone, Summerset (zona e storia), Scalebreaker, Dragonhold e, ovviamente, Harrowstorm.

Sempre grazie all'abbonamento ESO Plus è possibile ottenere una bisaccia per la creazione con spazio illimitato per i materiali da costruzione, uno spazio in barca raddoppiato, un aumento del 10% fisso nell'acquisizione di esperienza, oro, Crafting Inspiration e Trait Research, l'abilità esclusiva di colorare i vestiti e altro ancora.

Per riscattare un abbonamento a ESO Plus su PC, PS4 e Xbox One e richiedere la prova gratuita di una settimana, basta eseguire l'accesso a The Elder Scrolls Online con il proprio account e selezionare "Free Trial!" nella scheda del Crown Store dedicata a ESO Plus.