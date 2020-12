Quanto può restare accesa al massimo una PlayStation 4?

Con tutta probabilità a molti di voi sarà capitato, prima o poi, di dedicare parecchie ore consecutive all’utilizzo della vostra Playstation 4, magari in occasione dell’uscita di un titolo da voi particolarmente atteso: ma è possibile farlo senza mettere a rischio l’incolumità della vostra console?

Innanzitutto va detto che, come ogni console e computer, mantenere accesa una Playstation 4 in modalità di gioco per molte ore consecutive potrebbe portare a dei problemi di surriscaldamento della console, soprattutto nel caso in cui quest’ultima fosse tenuta in un luogo mal ventilato, come ad esempio un mobile chiuso sul retro. In ogni caso, anche se non dovesse sopraggiungere un grave surriscaldamento, mantenere in attività una PlayStation 4 per molte ore di fila tutti i giorni porterà inevitabilmente ad una riduzione delle prestazioni sul lungo periodo, a causa del deterioramento della componentistica interna.

Nel caso in cui invece vi dovesse capitare di lasciare la console accesa in modalità riposo anche per molte ore consecutivamente, non avete nulla di cui preoccuparvi: questa funzione è stata pensata appositamente da Sony per mantenere Playstation 4 in una sorta di modalità standby a consumi ridottissimi, che però permette comunque di continuare eventuali download in corso e altre operazioni in background. Questa funzione permette alla console di non surriscaldarsi praticamente mai, grazie anche al fatto che la maggior parte dei processi solitamente attivi viene invece spenta.