Io resto a casa per il Coronavirus: 5 giochi gratis PS4 da scaricare del 23 marzo

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei migliori giochi PS4 gratis da (ri)scoprire in questo periodo di quarantena da Coronavirus. Dopo avervi segnalato giochi come Destiny 2 e COD Warzone, adesso è la volta di altri cinque titoli PlayStation 4 gratis.

Tra i tanti giochi gratis e free to play presenti sul PlayStation Store italiano ne abbiamo selezionati alcuni che si distinguono per la buona qualità complessiva, da Gwent The Witcher Card Game a Dead or Alive 6 Core Fighters, oltre alle versioni Lite di Dragon Ball Xenoverse 2 e Dissidia Final Fantasy NT.

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Version

La Versione Lite di Dragon Ball Xenoverse 2 è piuttosto ricca dal punto di vista contenutistico, sicuramente non equiparabile ad una semplice demo. Questa edizione gratuita permette di giocare i primi cinque episodi della modalità storia, accedere alle battaglie online ed a tutti i contenuti del Colosseo degli eroi. Davvero niente male, in attesa dell'eventuale annuncio di Dragon Ball Xenoverse 3.



Dissidia Final Fantasy NT

La Free Edition di Dissidia NT permette di giocare online e propone una rotazione di quattro diversi personaggi ogni settimana. I contenuti della campagna non sono inclusi, da sottolineare la necessità di possedere un abbonamento PlayStation Plus per giocare in multiplayer. Nonostante queste limitazioni si tratta di una edizione gratuita piuttosto interessante a patto che siate amanti del genere.



Gwent The Witcher Card Game

Nato come minigioco di The Witcher 3 Wild Hunt, Gwent è diventato estremamente popolare tanto da meritarsi un gioco standalone scaricabile gratuitamente con supporto per gli acquisti in-app relativamente a nuovi pacchetti di carte. Un trading card game piuttosto tradizionale, in linea con produzioni simili come Magic The Gathering, The Elder Scrolls Legends e Hearthstone, ambientato nell'universo della popolare serie targata CD Projekt.

Resident Evil Revelations 2 Episodio 1

Il primo episodio di Resident Evil Revelations 2 è gratis e può essere giocato nella sua interezza senza costi di alcun tipo. L'incipit vede Claire e Moira risvegliarsi su una isola sperduta dopo essere state rapite, una location infestata da creature spaventose... riuscirete a sfuggire all'orrore? Da segnalare anche la presenza di una modalità Raid, accessibile sempre gratuitamente già con il primo episodio.



Dead or Alive 6 Core Fighters

La versione gratuita di Dead or Alive 6 permette di accedere a varie modalità multiplayer online (tra cui le sfide multigiocatore) con un numero limitato di personaggi, non include invece lo Story Mode. Un gustoso assaggio del picchiaduro targato Team Ninja, la versione Core Fighters viene aggiornata spesso con nuovi contenuti, inoltre ad intervalli di tempo regolari Koei-Tecmo permette di provare senza costi aggiuntivi la versione completa per 24 o 24 ore.



