Io resto a casa: giochi PS4 gratis da scaricare in quarantena

In queste settimane vi abbiamo segnalato numerosi giochi gratis PS4 da scaricare durante la quarantena, per divertirsi a costo zero grazie grazie all'ampia selezione di giochi gratuiti e free to play per la console Sony. Vi proponiamo ora nuove alternative per arricchire la vostra ludoteca PlayStation 4 senza spendere un solo centesimo.

Trove

Trove è un Action MMO che ricorda giochi come Minecraft, Portal Knights e LEGO Worlds, presentando un universo in continua espansione popolato da draghi, stregoni, cavalieri e tanti altri personaggi "a cubetti", costruisci il tuo regno, dai vita al tuo mondo, raccogli oggetti e colleziona equipaggiamento raro per migliorare le tue abilità!

Scarica Trove per PS4

Star Trek Online

Un MMO che presenta una storia divisa in oltre 125 episodi "spalmati" su vari archi narrativi, esplora nuovi mondi alla ricerca di nuove forme di vita, organizza e gestisci battaglie spaziali e scegli da che parte stare: Federazione, Repubblica Romulana o Forza Difesa Klingon... te la scelta! Star Trek Online è gratis ed è possibile far salire il proprio personaggio fino al livello massimo 60.

Download Star Trek Online

3on3 Freestyle

Esiste uno sport "da campetto" più divertente dello street basket? 3on3 Freestyle ti permette di sfidare altri avversari (online o in locale) in entusiasmanti partite multiplayer 1vs1 e 3v3 oppure di allenarti in singolo per migliorare le tue prestazioni. Nuovi personaggi sono in vendita singolarmente (l'acquisto è facoltativo), gli abbonati PlayStation Plus possono ottenere gratis pacchetti contenenti costumi, skin ed altri bonus a costo zero.

Download 3on3 Freestyle

Come sempre, aspettiamo i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, la lista proposta non vuole certo essere esaustiva ma rappresenta solo una piccola selezione dei giochi free to play attualmente disponibili sul PlayStation Store.