Io resto a casa: giochi VR in Realtà Virtuale gratis per PlayStation 4 e PC

In questo lungo periodo di quarantena forzata vi stiamo segnalando numerosi giochi gratuiti per tutte le piattaforme, dai migliori giochi gratis per PS4 ai giochi iPhone e Android gratis, suggerimenti e consigli per scoprire nuovi titoli con cui divertirsi tra le mura domestiche. Adesso vi suggeriamo alcune esperienze in Realtà Virtuale scaricabili a costo zero.

405 Road Rage (Gear VR, Oculus GO)

Allumette (PlayStation VR)

Temple Run VR (Oculus GO, Gear VR)

Kingdom Hearts VR Experience

Epic Roller Coasters (Oculus GO, Gear VR)

Star Wars Battlefront Rogue One Missione VR Ala-X (PlayStation VR)

e vivi un'esperienza VR divertente e originale, obiettivo... evitare i traffico e arrivare sani e salvi a destinazione! Il gioco offre sei diversi veicoli tra cui scegliere, tre modalità di gioco (tra cui Bomb Bus, a bordo di uno scuolabus) e varie opzioni di controllo, discreta la grafica in cel shading, stile cartoon.Unatutta da vivere su PlayStation VR, ideale anche per i più piccoli. Un racconto liberamente ispirato a La Piccola Fiammiferaia di Hans Christian Andersen, un'esperienza VR che racconta l'infinito amore tra una madre e una figlia, costrette a tanti sacrifici pur di rafforzare il loro legame.Vero e proprio fenomeno su mobile, il gioco è disponibile anche in versione VR su Oculus GO e Gear VR. Indossa il visore e parti a caccia di tesori, sfidando gli amici in una gara al miglior punteggio e superando tutti i livelli... riuscirai a guadagnare il titolo di miglior esploratore?con questo esclusivo video musicale interattivo disponibile solamente su PlayStation VR. Un'esperienza che vi porterà ad esplorare i principali mondi della serie Disney e Square Enix, riproponendo le scene indimenticabili di KH.offre varie modalità di gioco, oltre al classico e "rilassante" giro sulle montagne russe è possibile giocare in modalità Corsa (sfidando altri giocatori in multiplayer) e Sparatutto, vivendo una serie di esperienze shooter su binari ambientate in varie epoche storiche. Alcuni contenuti e pacchetti speciali sono disponibili a pagamento ma è comunque possibile divertirsi senza dover sborsare un solo centesimo.Esperienza in Realtà Virtuale, offre una battaglia intensa nell'iperspazio a bordo di un Caccia Ala-X con l'obiettivo di portare a termine una missione importante per la Ribellione. Richiede Star Wars Battlefront per PlayStation 4 installato. Scarica Star Wars Battlefront VR



Come di consueto aspettiamo nello spazio qui sottosui migliori giochi in Realtà Virtuale scaricabili gratis.