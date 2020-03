Io resto a casa: i nuovi sconti di GameStop con giochi, console e accessori in offerta

Il volantone GameStop di aprile 2020 è disponibile da qualche giorno, molti avranno notato anche il lancio della campagna promozionale #Iorestoacasa, con tanti giochi, console e accessori in vendita esclusivamente online a prezzi scontati.

Tramite il link che trovate in calce alla notizia è possibile accedere alla selezione di prodotti #Iorestoacasa, proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Tra i tanti giochi in offerta citiamo Spyro Reignited Trilogy a 24.98 euro, Life is Strange 2 a 24.98 euro, Resident Evil 2 Remake a 27.98 euro, Assassin's Creed Origins a 19.98 euro, F1 2019 a 29.98 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Nintendo Switch a 34.98 euro, RAGE 2 a 24.99 euro e Darksiders Genesis a 29.98 euro.

E ancora, 15% di sconto su tutti i giochi in scatola e il 2X22 sui Funko Pop!, offerta che permette di acquistare due Funko Pop! a scelta da una selezione al prezzo totale di 22 euro. Da segnalare anche il 20% di sconto su tutti i giochi usati old-gen e la supervalutazione usato (+50%) alla riapertura dei negozi.

Al momento i negozi GameStop sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus secondo le disposizioni del Governo, una data per la riapertura degli store non è stata fornita e tutto dipenderà dall'evolversi della situazione nelle prossime sanitarie.