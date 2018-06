Retailer inglese cataloga Devil May Cry 5 per PS4 in uscita a marzo 2019

Il retailer inglese Base.com ha catalogato la versione PlayStation 4 di Devil May Cry 5 in uscita il 30 marzo 2019. Un altro indizio che si aggiunga ai recenti rumor degli ultimi giorni: il gioco verrà annunciato ufficialmente all'E3 2018?

A fine maggio, il retailer australiano Gameware aveva fatto altrettanto catalogando a sua volta le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Devil May Cry 5, con finestra di lancio fissata in quel caso per il 2018. L'indizio più rilevante, però, sembra essere arrivato nella giornata di ieri quando il dominio DevilMayCry5.com è passato sui server di Capcom.

La notizia, dunque, non può che alimentare ulteriormente le speranze dei fan sull'annuncio ufficiale di Devil May Cry 5, che a questo punto sembra sempre più vicino. La conferma arriverà all'E3 2018 di Los Angeles?