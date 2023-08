Retrieval: il nuovo gioco horror per Playstation 5 con una vena sci-fi

Tra i nuovi giochi annunciati nel corso della Gamescom 2023 è comparso Retrieval, un gioco horror di cui ancora non abbiamo informazioni, se non quelle ricavate da un primo trailer in computer grafica.

Sviluppato da 333Studio, Sappaimo che Retrieval sarà un gioco horror di stampo cinematografico con un focus sulle componenti di azione e avventura. Dalle ambientazioni che si scorgono dal trailer, potremmo anticiparne anche una certa vena sci-fi.

La storia segue le vicende di Hana Loshe, la comandante di un gruppo di ricerca su un pianeta situato a 18,6 miliardi di miglia dalla Terra. Hana Loshe cadrà per errore in una base della metropolitana, nella quale scoprirà indicibili orrori.

Al momento non ci sono altri dettagli su trama, gameplay o scenario, ma in rete sono già iniziate le prime speculazioni: qualcuno ipotizza che possa trattarsi di un horror classico con meccaniche stealth, altri che si focalizzi sui combattimenti, altri ancora che il cuore del gioco sarà nascondersi e non combattere.

Altri ancora hanno individuato una somiglianza con Returnal, non solo nel nome, mentre altri ancora ritengono che l'esperienza di questo gioco si avvicinerà più a quella di Fort Solis. Chissà, magari anche Retrieval finirà nella classifica dei videogiochi horror più spaventosi. Voi, invece, cosa ne pensate?