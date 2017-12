Retro-Bit sigla una partnership con Sega: nuove mini-console in arrivo?

, nome ben noto nella realizzazione di hardware che riproduce le console del passato, ha annunciato una partnership conper la realizzazione di accessori Mega Drive, Saturn e Dreamcast. Possiamo aspettarci anche l'annuncio di nuove mini-console?

"I primi prodotti derivanti da questo accordo includono diversi accessori con la stessa qualità delle controparti Sega originali, proponendo anche upgrade moderni come porte USB per la compatibilità con i PC e la tecnologia Bluetooth. In un periodo così favorevole per il retro gaming, siamo entusiasti di poter proporre accessori ufficiali Sega nel loro formato originale, senza dimenticare le nuove feature e i miglioramenti che sono diventati il cavallo di battaglia di Retro-Bit.

Siamo emozionati all'idea di svelare questi nuovi prodotti al CES in programma a Las Vegas tra il 9 e il 12 gennaio 2018", si legge nel comunicato ufficiale di Retro-Bit.

A quanto pare, Retro-Bit ha stretto una partnership con Sega al fine riprodurre accessori e componenti per Mega Drive, Saturn e Dreamcast, con l'ottica di renderli compatibili sui moderni PC. Tuttavia, considerando il successo riscosso da NES Mini e SNES Mini, non sarebbe poi tanto assurdo se Retro-Bit annunciasse anche la produzione di nuove mini-console dedicate all'universo Sega.

A voi piacerebbe un Sega Saturn Mini? O addirittura un Dreamcast in miniatura?