Retro-Bit ha svelato gli accessori per Sega Mega Drive, Saturn e Dreamcast

Il mese scorso vi parlammo di una partnership siglata traper la produzione di accessori per. Durante ildi Las Vegas sono stati mostrati per la prima volta.

Retro-Bit ha realizzato dei controller per le tre storiche console che ricalcano fedelmente le fattezze degli originali. Ognuno di essi è proposto in tre varianti: una utilizzabile sugli hardware classici, una USB collegabile al computer e una wireless. Quest'ultima versione è progettata per funzionare su PC, Mac, dispositivi Android e iOS. Può anche essere associata ad un ricevitore Bluetooth (venduto separatamente), collegabile al dispositivo originale: è così possibile giocare ai titoli storici sulle console di appartenenza senza l'ingombro dei fili.

Retro-Bit metterà in commercio anche altri accessori, come cavi S-Video, la VGA Box per il Dreamcast e i cavi di alimentazione, un vero e proprio sogno per tutti i collezionisti e i nostalgici che hanno conservato questi pezzi di storia videoludica. In calce trovate delle foto scattate da SegaBits. Come vi sembrano?