Retro Gadgets è in Accesso Anticipato: il team italiano ai Day of the Devs

Dopo aver dipinto il mondo con il trailer di Été, i videogiocatori più creativi amanti dei dispositivi elettronici d'annata possono partire alla scoperta di Retro Gadgets.

Figlio del team italiano di Evil Licorice, il titolo costituisce una postazione virtuale tramite la quale è possibile dare vita a miriadi di dispositivi elettronici. Vero e proprio paradiso digitale per gli amanti della tecnologia, Retro Gadgets mette a disposizione dei giocatori un enorme assortimento di componenti con le quali sbizzarrirsi, tra schede elettroniche, CPU, pulsanti, switch, speaker, luci, circuiti e tanto altro.

Non potevano inoltre mancare all'appello le opzioni di personalizzazione. Dopo aver testato il corretto funzionamento del proprio prodotto, i giocatori potranno divertirsi nell'elaborarne il comparto estetico. In Retro Gadgets entrano così in gioco vernici, stencil e adesivi. Una volta ultimato il lavoro, ogni nuovo dispositivo potrà essere condiviso con il resto della community attiva nel gioco di Evil Licorice.

Tornato a mostrarsi ai Day of the Devs, Retro Gadgets è al momento già disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Di seguito, trovate il link alla pagina dedicata al gioco:

Per avere ulteriori aggiornamenti in merito alla data di lancio della versione definitiva di Retro Gadgets sarà invece necessario pazientare ancora.