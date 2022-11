Retro Goal: il gioco di calcio ispirato ai classici a 16-bit arriva anche su Switch

In mezzo alle grosse uscite della stagione troviamo anche produzioni minori che faranno la gioia degli appassionati: tra questi segnaliamo anche il ritorno di Retro Goal, il gioco di calcio che si prepara al calcio d'inizio anche su Nintendo Switch.

Gli sviluppatori di New Star Games, lo studio vincitore di premi BAFTA che ha creato videogiochi di successo come Retro Bowl e New Star Soccer, hanno da poco confermato che il loro Retro Goal approderà sulla console ibrida della Grande N in tempo per i mondiali di calcio in Qatar. Il titolo in questione mescola un gameplay arcade ispirato ai classici dell'era a 16-bit con alcune meccaniche tipiche dei gestionali. Oltre ad essere compatibile sia con i Joy-Con che con il touch screen di Switch, Retro Goal proporrà un totale di 496 squadre selezionabili, divise in 24 leghe da tutto il globo.

Al momento non è chiaro se la versione Switch verrà distribuita come free to play come quella Android/iOS o se richiederà l'acquisto su eShop, in ogni caso la sua uscita è fissata entro la fine del mese corrente. In attesa di conoscere l'esatto giorno del lancio, vi rimandiamo ad una serie di immagini tratte dalla versione italiana del gioco targato New Star Games.