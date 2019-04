Retro Studios assume personale per lo sviluppo di Metroid Prime 4

Tramite le pagine di Twitter, Retro Studios ha annunciato di essere in cerca di personale per rinfoltire la sua squadra al lavoro sull'atteso Metroid Prime 4, in via di sviluppo per Nintendo Switch.

Lo studio, che sta coadiuvando Nintendo nella realizzazione del titolo, è in cerca di un totale di 12 new entry che possano collaborare con il team di sviluppo, precisamente nei ruoli di Art Director, Art Outsourcing Manager, Lead Character Artist, Lead Cinematics Artist, Lead External Environment Artist, Lead Graphics Engineer, Level 1 Gameplay Engineer, Level 1 Tools Engineer, Level 3 Tools Engineer, Level 3 IT Director, Physics Engineer, Product Tester. Gli incaricati saranno assegnati allo studio situato ad Austin, Texas.

A giudicare dal considerevole numero di posizioni ancora vacanti, si potrebbe pensare che Retro Studios, che ha dovuto riavviare lo sviluppo da zero dopo la cancellazione del progetto originale da parte di Nintendo, abbia ancora molto da fare prima di essere in grado di mostrare pubblicamente il titolo. Secondo i più recenti rumor, la software house si è trovata costretta a cancellare un suo progetto personale pur di concentrarsi sull'oneroso compito affidatogli dalla grande N. Staremo a vedere, in ogni caso, se la Retro Studios riuscirà a lavorare in tempo ad un trailer della sua reinterpretazione di Metroid Prime 4 da presentare durante l'E3 2019 di Los Angeles.