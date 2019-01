Retro Studios ha cancellato un proprio progetto per Metroid 4?

La notizia che ha tenuto banco nei giorni scorsi per quanto riguarda Nintendo Switch è stata senza dubbio il restart della produzione di Metroid 4. La Grande N non era soddisfatta della qualità del progetto allo stato attuale, ed ha optato per la dolorosa decisione di cancellare tutto e ripartire da zero.

Lo sviluppo del gioco è dunque ripartito dall'inizio, con il coinvolgimento di Retro Studios, gli autori della trilogia originale. Nelle scorse ore però è emersa un'interessante indiscrezione proprio sugli sviluppatori ora al lavoro sull'attesissimo videogame.



Un loro ex dipendente ha infatti avanzato dei dubbi su un post di Twitter per quanto riguarda la presunta cancellazione del titolo che la software house aveva in sviluppo prima che giungesse la notizia su Metroid 4. Eric Kozlowski ha scritto in un tweet: "A meno che Retro non sia cresciuta tanto da avere due studi in parallelo da quando me ne sono andato, credo che questo significhi che il gioco sul quale stavo lavorando quando ho lasciato lo studio ad Agosto 2015 sia stato cancellato? Non ne ho idea onestamente."

Il developer ha poi aggiunto di essere felice per i ragazzi di Retro Studios dicendosi sicuro del fatto che faranno un ottimo lavoro. Che anche gli sviluppatori abbiano dovuto prendere una decisione difficile per concentrarsi sul nuovo capitolo di Metroid per Nintendo Switch?