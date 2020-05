Retro Studios era al lavoro su nuovi Mario e Zelda? Spuntano in rete alcuni artwork

Nel corso delle ultime ore sono spuntati online tantissimi artwork che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero appartenere ad un paio di progetti a tema Nintendo in lavoro presso Retro Studios.

I disegni in questione si possono trovare nel portfolio ArtStation di Sammy Hall, ex artista che ha collaborato con il team di sviluppo a giochi come Metroid Prime 3: Corruption e Donkey Kong Country Returns. Questi artwork, stando ai rumor, appartengono a progetti risalenti al periodo tra il 2005 e il 2008: il primo dovrebbe essere un action RPG ambientato nell'universo di The Legend of Zelda e con protagonista Shiek e l'altro un misterioso titolo interamente dedicato alla buffa figura di Boo, il fantasmino di Super Mario. Altrettanto misteriose sono le piattaforme di riferimento di entrambi i progetti, nonostante alcuni disegni del titolo ispirato a Boo facciano pensare che possa trattarsi di un gioco per Nintendo DS.

Pare che l'artista abbia deciso di pubblicare tutto questo materiale in seguito al suo abbandono dell'industria videoludica, che ha pesantemente criticato. Ovviamente non ci sono riferimenti diretti ai progetti cui fanno riferimenti i singoli artwork ed è improbabile che Hall possa o voglia confermare che si trattasse di lavori fatti per giochi targati Nintendo.

