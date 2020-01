Retro Studios: il lead designer di Donkey Kong Tropical Freeze è tornato nel team?

Il team di Retro Studios è attualmente impegnato a pieno ritmo nello sviluppo di Metroid Prime 4, progetto ad oggi ancora avvolto da una fitta coltre di mistero.

In seguito all'annuncio del reboot completo dei lavori condotti sulla nuova avventura di Samus, né Nintendo né la software house hanno infatti offerto molti aggiornamenti in merito all'atteso titolo. In attesa di ulteriori dettagli, gli osservatori si sono concentrati sui movimenti di personale in seno a Retro Studios. In particolare, la redazione di VGC riporta di aver appreso la notizia del ritorno nel team di un veterano dello sviluppo videoludico: Stephen Dupree, già lead designer per Donkey Kong Tropical Freeze.

Secondo quanto riferito dal portale, quest'ultimo avrebbe deciso di rientrare in Retro Studios dopo circa due anni di assenza, durante i quali ha supportato Playful Corp nella realizzazione di New Super Lucky's Tale. Dupree sarebbe ora nuovamente attivo nella software house con il ruolo di game designer, ma VGC non sembra essere certa del suo coinvolgimento nello sviluppo di Metroid Prime 4. In passato, lo sviluppatore aveva lavorato a Donkey Kong Country Returns e a Mario Kart 7.



Poco tempo fa era invece giunta la notizia dell'ingresso di ingresso in Retro Studios di Kyle Hefley, uno dei designer di Master Chief e della serie Halo.