Retro Studios prima di Metroid Prime 4: cancellato uno Zelda con protagonista Sheik

Negli anni antecedenti la pubblicazione dell'apprezzato Donkey Kong Country: Tropical Freeze e l'affidamento dell'atteso Metroid Prime 4, il team di Retro Studios si è dedicato a diversi progetti che, almeno per il momento, non sembrano aver trovato concretizzazione.

Tra questi ultimi spunta ora un concept decisamente intrigante, la cui esistenza è stata rivelata da un ex artista parte della software house texana. Sul proprio profilo ArtStation, infatti, il professionista Sammy Hall ha condiviso con il pubblico alcune creazioni ideate per un'incarnazione Action RPG di The Legend of Zelda, che avrebbe dovuto accogliere Sheik nel ruolo di protagonista. A sostituire Link, nello specifico, ci avrebbe pensato la versione del personaggio tratta da The Legend of Zelda: Ocarina of Time.



Il progetto, tuttavia, non avrebbe mai superato la fase della pre-produzione, condotta tra 2005 e 2008. In virtù delle tempistiche, il peculiare spin-off di The Legend of Zelda avrebbe dovuto trovare posto su Nintendo Wii o su Nintendo Wii U, ben prima dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il colosso di Kyoto decise però di non procedere oltre con l'idea, che quindi cessò di essere parte delle misteriose attività di Retro Studios. Direttamente in calce a questa news, è possibile visionare alcuni artwork pubblicati da Sammy Hall su ArtStation: cosa ve ne pare?