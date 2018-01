Retro Studios sta sviluppando un nuovo Donkey Kong con David Wise coinvolto nel progetto?

Su cosa sta lavorando? Difficile dirlo, la compagnia sta sviluppando un progetto per Switch ma questo non sarà, apparentemente in lavorazione presso un nuovo team interno di. Nuove voci sembrano però puntare sul ritorno di Donkey Kong.

Alcune fonti riferiscono infatti del coinvolgimento del musicista David Wise nel progetto, Wise è noto per aver lavorato su numerosi titoli Rare come Starfox Adventures, Diddy Kong Racing e Donkey Kong Country. Non è escluso dunque che Metro possa essere al lavoro su un Donkey Kong per Switch e che il compositore inglese sia stato chiamato proprio per tornare alle atmosfere musicali dei giochi di DK per SNES e N64.

Al momento si tratta solamente di rumor e speculazioni, non è escluso che Retro e Wise siano in realtà impegnati in un progetto originale, in ogni caso la prossima uscita di Donkey Kong Country Tropical Freeze lascia presupporre da parte di Nintendo la volontà di non abbandonare il franchise.