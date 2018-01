Retrogaming: ottime vendite per il Nintendo 64 durante la stagione natalizia

Uscito originariamente nel 1996, ilsembra aver vissuto una seconda giovinezza nel 2017, in particolar modo durante la appena trascorsa stagione natalizia, registrando vendite record sul mercato dell'usato, come testimoniato da diversi rivenditori indipendenti (fisici e online) interpellati da Kotaku Australia.

Tutti i rivenditori di retrogaming sono concordi nel dire che il 2017 è stato il miglior anno in assoluto per quanto riguarda le vendite di Nintendo 64 sul mercato dell'usato, moltissimi giocatori hanno acquistato la console e gli accessori, in particolar modo N64 ha riscosso un notevole successo nella fascia che va dai 25 ai 35 anni, ovvero coloro che erano bambini o adolescenti durante la vita commerciale della console.

Molto venduti anche i controller aggiuntivi, in particolar modo nelle colorazioni più vivaci, tra i titoli più popolari invece troviamo Super Mario 64, Donkey Kong 64, Smash Bros, 007 GoldenEye, Perfect Dark e The Legend of Zelda Ocarina of Time. Chissà che questo successo non spinga la casa di Kyoto a lanciare in tempi brevi il tanto rumoreggiato N64 Mini...