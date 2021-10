Retrogaming: Turtles in Time è davvero il miglior gioco delle Tartarughe Ninja?

Chiunque sia nato a metà degli anni '80 ha sicuramente amato le Tartarughe Ninja, protagoniste di un vero e proprio boom nei primissimi anni '90, un successo che ha conquistato anche il mondo dei videogiochi, e non poteva essere diversamente.

Sul finire degli anni '80 Konami acquisisce la licenza delle Tartarughe Ninja e realizza un videogioco arcade e tre giochi per Nintendo NES (TMNT, TMNT The Arcade Game e TMNT 3 The Manhattan Project) oltre a vari titoli per Game Boy, nel 1990 esce invece in sala giochi Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time, convertito poi su SNES nel 1992 con il titolo Teenage Mutant Ninja Turtles IV Turtles in Time e portato anche su Mega Drive (con alcune differenze) con il titolo Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist.

Un picchiaduro a scorrimento con protagoniste le quattro tartarughe, come detto, non era una novità assoluta ma grazie alla potenza dei sistemi a 16-bit il gioco presentava una grafica coloratissima che nulla aveva da invidiare a quella del cartone animato, animazioni curatissime e un gameplay semplice ma efficace, che vedeva Michelangelo, Leonardo, Raffaello e Donatello impegnati a eliminare gli scagnozzi del Clan del Piede fino allo scontro con il malvagio Shredder.

Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time è un successo clamoroso e ancora oggi viene considerato il miglior videogioco dedicato ai personaggi partoriti dalla mente di Kevin Eastman e Peter Laird. Nel 2009 esce un remake (Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Re-Shelled) ormai rimosso dagli store digitali per problemi di licenze.

Avete mai giocato a Turtles in Time? Che ricordi avete di questo picchiaduro targato Konami? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!