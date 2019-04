I retroscena sullo sviluppo di Final Fantasy 7 in un nuovo video

Square Enix ha pubblicato un nuovo video che svela informazioni e interessanti aneddoti dietro allo sviluppo dell’amato Final Fantasy 7.

"Inside Final Fantasy” è una serie (attualmente in corso) che parla della storia dello sviluppo di alcuni degli intramontabili classici del franchise di Final Fantasy. Oggi gli sviluppatori di Final Fantasy 7 svelano alcuni aneddoti relativi alla creazione del gioco. Il video include delle interviste con:

Yoshinori Kitase (scrittore/direttore)

Shinji Hashimoto (produttore pubblicitario)

Yusuke Naora (direttore artistico)

In Final Fantasy 7 il mondo è sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, una potente organizzazione che detiene il monopolio della stessa forza vitale del pianeta: l'energia Mako. I giocatori seguiranno la storia di Cloud, un ex membro del Soldier, ora mercenario per aiutare un gruppo di ribelli della resistenza anti-Shinra noto come Avalanche a salvare il mondo dalla distruzione. Final Fantasy 7 è disponibile su App Store, Google Play, Steam, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One (inclusa Xbox One X).