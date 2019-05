I retroscena dello sviluppo di Final Fantasy X|X-2 HD Remaster in un nuovo video

Square Enix ha pubblicato un nuovo video della serie Inside Final Fantasy che svela delle informazioni dietro allo sviluppo dell’amato Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Nello speciale “Inside Final Fantasy X|X-2 HD Remaster”, le menti creative che hanno lavorato a questo amato titolo ci parlano di alcuni dei segreti dietro la creazione dell'indimenticabile avventura. Il video include delle interviste con:

Yoshinori Kitase (produttore)

Motomu Toriyama (direttore degli eventi di X / direttore di X-2)

Yusuke Naora (direttore artistico di X)

Takashi Katano (programmatore principale degli eventi di X)

La serie “Inside Final Fantasy” invita i giocatori a fare un viaggio nel passato della serie con interviste con i creatori, gli artisti e gli sviluppatori originali. I video precedenti della serie hanno parlato di Final Fantasy IX, Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! e Final Fantasy VII, condividendo nuove informazioni sullo sviluppo di questi titoli amatissimi dai fan.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è disponibile sia in formato fisico che digitale per Nintendo Switch ed esclusivamente in formato digitale per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X). Le copie fisiche del gioco per Nintendo Switch includono anche una copertina reversibile con un'immagine degli eroi del gioco.