Return of the Obra Dinn: lancio confermato anche su PS4 e Xbox One

Return of the Obra Dinn, uno dei giochi indipendenti più acclamati dello scorso anno, uscirà in autunno su Nintendo Switch come annunciato durante il Direct di stanotte, tuttavia l'autore Lucas Pope (conosciuto anche per Papers, Please) ha confermato che il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

"Nel 1802, la nave mercantile Obra Dinn parte da Londra alla volta dell'Oriente, con oltre 200 tonnellate di merce. Sei mesi dopo non raggiunge l'incontro al Capo di Buona Speranza e viene data per dispersa. Questa mattina, il 14 ottobre del 1807, l'Obra Dinn è giunta alla deriva nel porto di Falmouth, con le vele danneggiate e senza traccia del suo equipaggio. Un investigatore assicurativo dell'ufficio londinese della Compagnia delle Indie Orientali, inviato immediatamente sul posto, riesce a salire a bordo per preparare una perizia dei danni. Return of the Obra Dinn è un avventura del mistero in prima persona, basata sull'esplorazione e la deduzione logica."

Pope parla di una finestra di lancio fissata genericamente per l'autunno 2019 su tutte e tre le principali console, maggiori dettagli sulla data di uscita verranno diffusi prossimamente. Indubbiamente si tratta di una bella notizia per tutti gli amanti dei giochi di Lucas Pope e delle produzioni indie con una forte componente narrativa.