Return of the Obra Dinn su Nintendo Switch: Lucas Pope dice si al porting

Dopo essersi portato a casa i premi per il Game Design e l'Artistic Achievement dei BAFTA Game Awards 2019, Lucas Pope ha riferito ai giornalisti presenti alla kermesse inglese di essere intenzionato a portare Return of the Obra Dinn su Nintendo Switch.

"Un sacco di persone me lo chiede", ha esordito il geniale autore di Papers Please aggiungendo subito dopo che "in realtà la prima cosa che mi hanno chiesto quando ho pubblicato Return of the Obra Dinn su PC è stata proprio quando arriverà su Switch. Quindi credo che la cosa sia prevista, anche se non c'è ancora nulla di concreto al riguardo".

Se sullo schermo della console ibrida della casa di Kyoto la sua ultima avventura potrebbe guadagnare in termine di immersività e coinvolgimento, la sua futura trasposizione su altre piattaforme potrebbe essere decisamente più complicata, come riferisce lo stesso Pope discutendo dell'ultima arrivata sulla scena videoludica, ossia Google Stadia.

"Credo sia divertente immaginare Obra Dinn su Stadia ma si troverebbe in una situazione un po' strana perchè è un gioco a 1 bit, ad alto contrasto e a bassa risoluzione", ha provato a chiarire lo sviluppatore statunitense sottolineando come "in realtà la compressione e la codifica video è un po' difficile con questo gioco. Ad esempio, se osservate dei video gameplay su YouTube vi accorgete che non sembra rendere molto bene su video".

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate la nostra recensione di Return of the Obra Dinn a firma di Claudio Cugliandro.