Return to Kirby's Dream Land Deluxe: il gioco potrebbe includere un epilogo inedito

Tra i nuovi videogiochi in arrivo a febbraio 2023, trova spazio anche una riedizione di Return to Kirby's Dream Land, avventura uscita in origine su Nintendo Wii.

Dopo l'esordio sulla console ibrida della formula open world proposta da Kirby e la Terra Perduta, la tenera sferetta rosa torna dunque su hardware Nintendo con un'operazione nostalgia. Con Return to Kirby's Dream Land Deluxe, gli sviluppatori donano una nuova veste grafica al coloratissimo platform, protagonista di un'operazione di ammodernamento.

Al centro della scena, i giocatori troveranno ancora una volta Kirby, King Dedede, Meta Knight e Waddle Dee. I quattro eroi potranno essere impiegati all'interno della modalità cooperativa che rappresenta il fulcro di Return to Kirby's Dream Land Deluxe. Quest'ultima potrebbe però non essere l'unica sorpresa in programma per il pubblico di Nintendo Switch.

Stando ad un interessante avvistamento realizzato sulla confezione dell'edizione francese del gioco, sembra infatti che la riedizione del gioco Nintendo Wii potrà contare anche su di un epilogo inedito. La box di Return to Kirby's Dream Land Deluxe cita infatti l'introduzione del titolo del Magolor Epilogue, una missione aggiuntiva pronta ad attendere i giocatori al termine dei titoli di coda. Un dettaglio interessante, che potrebbe contribuire a stuzzicare la curiosità del pubblico in vista del lancio di Return to Kirby's Dream Land Deluxe su Nintendo Switch.