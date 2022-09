Return to Monkey Island si aggiorna: la patch 1.2 migliora il gioco su PC

La calorosa accoglienza riservata a Return to Monkey Island ha accompagnato il ritorno sulle scene di Ron Gilbert, originario creatore dell'epopea piratesca di Guybrush Threepwood.

Disponibile su Nintendo Switch e PC, l'avventura grafica accoglie ora un nuovo aggiornamento dedicato. Con la patch 1.2, in particolare, la versione PC di Return to Monkey Island è protagonista di alcuni miglioramenti. L'update interviene infatti per risolvere alcuni piccoli bug, oltre che per migliorare le performance del titolo su hardware particolarmente datati. Spazio anche alla risoluzione di una problematica connessa all'utilizzo del controller con la versione Windows di Return to Monkey Island. Nel momento in cui scriviamo, la patch 1.2 è già disponibile su Steam e può essere installata dai bucanieri attivi su PC.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Return to Monkey Island, l'avventura grafica di Ron Gilbert offre un nuovo sequel alla storia di Guybrush. Collocandosi dopo The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, Return to Monkey Island integra anche la mitologia dei successivi capitoli, ospitando ad esempio il personaggio di Murray, il demoniaco teschio parlante. Per l'intera durata di Return to Monkey Island, gli amanti della serie - e i neofiti - possono godersi una eccellente qualità di scrittura, tra grandi risate, enigmi e riflessioni sul tempo che passa.