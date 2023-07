Return to Monkey Island annunciato per iOS e Android: trailer e data di lancio

Dopo aver nuovamente conquistato la scena a suon di spadate e battute mordaci su PC e console Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, Guybrush Threepwood si prepara a fare una nuova trionfante entrata in scena con la versione mobile di Return to Monkey Island.

Tramite il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia, Devolver Digital ha ufficialmente confermato l'arrivo di Return to Monkey Island in formato mobile. L'avventura grafica che ha segnato il ritorno di una delle saghe videoludiche più amate di sempre sarà disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dal 27 luglio.

Al momento non sono state condivise informazioni circa i possibili cambiamenti all'esperienza di gioco rispetto alle controparti PC e console, ma è probabile l'introduzione di alcune piccole modifiche in termini di interfaccia e generale quality of live per meglio adattarsi alle caratteristiche dei device mobile. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte del publisher Devolver Digital e degli sviluppatori di Terrible Toybox, potete già procedere alla pre-registrazione di Return to Monkey Islan su App Store e Google Play.

Return to Monkey Island è il gioo più velocemente venduto della serie di appartenenza, rivelatosi un vero successo per Ron Gilbert, ideatore dello storico franchise nato sotto l'ala di Lucas Arts.