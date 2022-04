Return to Monkey Island avrà Murray e rispetterà il canone di The Curse of Monkey Island

Quando ormai erano rimasti in pochi a sperarci, Ron Gilbert, Devolver Digital e Lucas Film hanno ufficialmente annunciato Return to Monkey Island, la nuova avventura narrativa che porterà nuovamente in scena Guybrush Threepwood e le sue mirabolanti scorribande piratesche.

Alcuni anni prima di questo annuncio, l'autore originale della serie Ron Gilbert aveva descritto a grandi linee come sarebbe stato un nuovo ipotetico Monkey Island da lui diretto. Per quanto rispetti il lavoro svolto da chi ha preso in mano il franchise dopo i primi due storici capitoli, Gilbert avrebbe totalmente ignorato la timeline costruita da The Curse of Monkey Island in poi, pur riservandosi il diritto di rubacchiare personaggi e idee particolarmente ispirate.

Sembra proprio che Return to Monkey Island farà esattamente questo e, pur mettendo da parte gli eventi narrativi degli altri giochi della serie, ne rispetterà il canone. Gilbert, ad esempio, ha confermato che in Return of Monkey Island ci sarà anche Murray, personaggio e antagonista di Guybrush apparso originariamente nel succitato The Curse of Monkey Island, e peraltro presente anche nel teaser del nuovo episodio.

"Monkey Island 3 non perde canonicità. Siamo stati molto attenti a questo. Murray è in questo gioco", è la conferma che giunge direttamente da un cinguettio dell'autore.

Return to Monkey Island non ha ancora una data di lancio definitiva, con Devolver Digital che si è limitata a specificare una release fissata al 2022.