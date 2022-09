Return to Monkey Island sarà il capitolo conclusivo della serie? Ne parla Ron Gilbert

A giudicare dagli indizi apparsi nelle scorse settimane sul sito ufficiale del gioco, sembrava proprio che Return to Monkey Island sarebbe stato il capitolo conclusivo della storica serie punta e clicca ideata da Ron Gilbert nel 1990.

Tuttavia, se in precedenza lo descriveva come la "conclusione" della serie, ora il portale ritiene Return to Monkey Island un semplice "nuovo capitolo". Il franchise accoglierà quindi dei nuovi episodi nei prossimi anni?

A questa domanda ha risposto direttamente Ron Gilbert nel corso di un'intervista concessa a Eurogamer.net. L'autore ha dichiarato di ritenere improbabile che Return to Monkey Island possa davvero essere il capitolo conclusivo dell'amata serie punta e clicca, ma ha al contempo precisato che la sua partecipazione futura non è affatto da dare per scontata.

Gilbert "non riesce ad immaginare" che Monkey Island possa finire qui, tuttavia il suo apporto, insieme a quello di David Grossman e Rex Crowle, potrebbe terminare proprio con l'attesissimo titolo in arrivo su PC e Nintendo Switch il 19 settembre. E voi cosa ne pensate? Vorreste ulteriori giochi della serie di Monkey Island in futuro o preferireste assistere alla degna fine delle peripezie dell'intrepido Guybrush Threepwood?

Di recente, Ron Gilbert ha nuovamente replicato alle polemiche legate alla grafica di Return to Monkey Island, etichettando come nostalgici i giocatori che avrebbero preferito una veste estetica in pixel art.