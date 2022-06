Return to Monkey Island sarà l'ultimo capitolo della serie? Indizi dal sito ufficiale

Sebbene dopo il trailer mostrato durante il Nintendo Direct Mini siano partite lamentele per lo stile grafico di Return to Monkey Island, il nuovo episodio della storica serie punta e clicca continua ad essere molto atteso suscitando la curiosità dei fan delle avventure grafiche, desiderosi di metterci sopra le mani quanto prima.

Sappiamo intanto che, oltre alla versione PC, Return to Monkey Island su console uscirà prima su Switch, molto probabilmente in qualità di esclusiva temporanea, ma dal sito ufficiale del gioco, strutturato proprio come se fosse a sua volta un punta e clicca vecchia scuola, arrivano ulteriori dettagli su cosa i giocatori potranno aspettarsi dalla nuova fatica di Ron Gilbert. E sembra proprio che il prossimo Monkey Island sarà anche l'ultimo della serie.

Alla voce "overview" del sito, infatti, l'ultimo paragrafo si riferisce al gioco come "l'eccitante conclusione della serie Monkey Island", lasciando intendere che Gilbert non abbia altri piani per Guybrush Threepwood una volta finiti i lavori sul sesto esponente dell'intero franchise nonché seguito diretto di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Sarà davvero così? Nulla vieta chiaramente un cambio di piani in futuro, magari alla luce di un eventuale successo di questo atteso ritorno. Per adesso, comunque, bisogna intendere Return to Monkey Island come la chiusura del cerchio sulla storica serie cominciata nel 1990.