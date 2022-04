Return to Monkey Island: come saranno grafica e gameplay? Ron Gilbert ha le idee chiare

Ron Gilbert ha fornito alcune interessanti informazioni sul gameplay e la grafica del recentemente annunciato Return to Monkey Island, il nuovo, attesissimo capitolo dell'avventura piratesca di Guybrush Threepwood. Scopriamole insieme.

Intervenuto ai microfoni di The Verge, il papà della serie e boss di Terrible Toybox si è riallacciato ai precedenti capitoli dell'avventura grafica per precisare che Return to Monkey Island manterrà l'impostazione punta e clicca del passato, ma con un approccio attualizzato che renderà il tutto ancora più divertente.

Pur senza entrare nel merito delle innovazioni apportate alle formule ludiche classiche della serie, Gilbert ha sottolineato come intenda "evitare che tutto passi solo come un mucchio di cose nostalgiche".

Quanto alla direzione artistica, Gilbert ha citato le prime immagini di Return to Monkey Island come esempio dell'esperienza grafica offerta dal titolo, rimarcando come "non sarà un gioco in pixel art perché io e il mio team desideravamo avere molta più libertà e flessibilità. Le persone saranno molto contente dello stile artistico, credo proprio che lo troveranno coerente all'impostazione che abbiamo dato alle animazioni".

Il lancio di Return to Monkey Island è previsto per quest'anno: al momento, non è chiaro se il titolo sarà disponibile solo su PC o se, al contrario, approderà in multipiattaforma su console della famiglia PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su Return to Monkey Island e la storia di Guybrush Threepwood.