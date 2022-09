Return to Monkey Island e le critiche sulla grafica: colpa della nostalgia per Ron Gilbert

Return to Monkey Island ha suscitato un incontenibile entusiasmo al suo annuncio da parte dei fan dello storico franchise punta e clicca, ma al contempo ha alzato un polverone di polemiche legate allo stile grafico scelto da Ron Gilbert per plasmare la nuova avventura dell'intrepido Guybrush Threepwood.

Nel corso di un'intervista con Nintendo Life, Gilbert, che a seguito delle pesanti accuse ricevute dai fan aveva interrotto le comunicazioni sullo sviluppo di Return to Monkey Island, è ora tornato sull'argomento mettendo in chiaro il suo punto di vista. Secondo l'autore, la richiesta di un ritorno alla pixel art è fortemente legata ad un fattore nostalgico, ma allo stesso modo altri giocatori si sarebbero lamentati se il gioco avesse avuto un'estetica più retrò.

"Penso che gli originali siano ciò che la gente oggi chiama pixel art", le parole di Gilbert. "Non li abbiamo mai chiamati pixel art. Perché analizzavano l'hardware che avevamo e cercavamo di sfruttarlo, non abbiamo mai detto "Oh, questa l'estetica definitiva". Penso che abbiamo sempre spinto le cose in avanti, sempre.

Quindi c'è stata una reazione al fatto che [Return to Monkey Island] non fosse pixel art, ma penso che siano ragioni nostalgiche. Molte persone... vogliono vivere questo Monkey Island esattamente come hanno vissuto Monkey Island 2. E questo è semplicemente... impossibile. Anche se avessimo realizzato un gioco in pixel art, ci sarebbe un numero enorme di persone che hanno adorato Monkey Island 3 e sarebbero rimaste sconvolte dal fatto di non aver scelto quello stile artistico. Penso che si tratti di una questione legata ad un (franchise) con una certa storia e una certa fanbase: offenderai un intero gruppo di persone, qualunque cosa tu faccia, quindi facciamo una scelta che rispecchi qualcosa che vogliamo fare. Una scelta che spinge le cose in avanti".

Anche Dave Grossman ha voluto sottolineare il concetto: "E la pixel art è una specie di nostalgia. Non appena guardi qualcosa che è pixel art, sai che sta cercando di farti sentire nostalgico. E questo gioco invocherà sentimenti di nostalgia in alcune persone, ma non è affatto questo il punto. Stiamo cercando di fare una cosa nuova".

In attesa del debutto fissato al 19 settembre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Return to Monkey Island per ulteriori approofondimenti sulla nuova avventura punta e clicca.