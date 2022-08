Return to Monkey Island ha una data di uscita: l'avventura salpa prestissimo!

A breve distanza dalla presentazione del nuovo gameplay trailer di Hogwarts Legacy, è tempo di levare l'ancora in direzione di una attesissima avventura grafica.

Direttamente dal palco dell'Opening Night Live 2022, Geoff Keighley ha infatti condiviso con il pubblico un nuovo trailer di Return to Monkey Island. A grande sorpresa, il filmato non solo ha offerto un nuovo sguardo sul titolo di Ron Gilbert, ma ne ha anche svelato la data di uscita. L'erede ufficiale di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge è decisamente pronto a salpare in direzione del mercato videoludico, con il debutto atteso tra meno di un mese.



Return to Monkey Island sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 19 settembre 2022! Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo trailer conferma che il titolo, che sarà edito da Devolver Digital, raggiungerà in esclusiva i lidi dell'universo PC e Nintendo Switch. Siete pronti a vivere una nuova e incredibile avventura piratesca? In questo nuovo sequel, i giocatori torneranno a seguire le vicissitudini di Guybrush Threepwood, in un viaggio leggendario.



