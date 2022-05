Return to Monkey Island: nuovi dettagli su storia, ambientazioni e grafica

Rong Gilbert è di nuovo tornato a parlare del suo attesissimo Return to Monkey Island, nuovo capitolo della storica serie che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Proprio ieri, il celebre sviluppatore ha aggiornato il suo blog ufficiale con un lungo post contenente dettagli molto interessanti.

Innanzitutto, Gilbert ha confermato che l'idea alla base della nuova avventura era la seguente: "Guybrush è alle calcagna del demone-pirata LeChuck all'inferno, luogo in cui si trova anche Stan". Questa, accompagnata dall'idea di far iniziare il titolo esattamente nel momento in cui si concludeva il secondo capitolo, rappresentava la premessa dell'intero progetto. Da ciò è partito lo sviluppo, senza particolari idee sulla trama, le quali sono arrivate solo nel corso del tempo. Ovviamente alcuni elementi della premessa di Gilbert sono stati scartati, poiché presenti nei capitoli pubblicati qualche anno fa. Lo sviluppatore ha anche parlato di ciò che non vedremo nel titolo: una delle idee più folli tra quelle che sono state scartate vedeva il protagonista, Guybrush, risvegliarsi dopo 3.000 anni, in un'ambientazione futuristica e completamente ricoperta dalla neve.

Nel corso del post si parla poi del comparto grafico, che non sfrutterà la pixel art come Thimbleweed Park. L'intenzione di Gilbert è quella di continuare la tradizione dei primi due capitoli, i quali si basavano su stili grafici completamente diversi tra loro. Return to Monkey Island farà lo stesso, proponendo qualcosa di differente rispetto ai suoi predecessori e che non avrà quel sapore 'nostalgico' che avrebbe invece avuto grazie all'adozione della pixel art. Anche la colonna sonora sarà più moderna e, in tal senso, Gilbert promette grandi cose grazie al contributo di Michael Z. Land, Clint Bajakian e Peter McConnell.

Sapevate che Return to Monkey Island avrà i Suggerimenti?