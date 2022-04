Return to Monkey Island esce solo su PC o anche su PS5, PS4, Xbox, Switch?

Nel corso di una lunga intervista concessa a The Verge, Ron Gilbert ha parlato del ritorno di Monkey Island svelando nuovi dettagli su stile grafico e gameplay di Return to Monkey Island, parlando dell'evoluzione del genere delle avventure punta e clicca e di tantissimi altri aspetti legati al progetto e all'industria dei videogiochi.

Nello specifico, Gilbert sottolinea come lui ed il suo team abbiano speso molto tempo per rendere Return to Monkey Island giocabile con il controller, sistema di controllo che non sempre in passato si è adatto bene a questo genere, dove tastiera e mouse sono probabilmente da preferire, anche se ovviamente molto dipende dal lavoro svolto sull'interfaccia e sulla fruizione del gioco con i vari sistemi di input.

Chiaramente, il fatto che Gilbert abbia realizzato l'interfaccia di Return to Monkey Island con il mente (anche) il controller, non vuol dire necessariamente che il gioco sia destinato ad uscire su console. Al momento il publisher e lo stesso Gilbert non si sono sbilanciati sulle piattaforme di riferimento, sappiamo che Return to Monkey Island arriverà nel corso del 2022 ma non sappiamo ancora se il lancio avverrà solamente su PC o anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Non c'è purtroppo una risposta precisa alla domanda iniziale, sappiamo che Return to Monkey Island sarà giocabile anche con il controller ma questo non ci fornisce la certezza di un lancio su altre piattaforme diverse dal PC. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi, il nuovo gioco di Monkey Island è atteso nel 2022 e lo sviluppo sembra quindi essere in una fase particolarmente avanzata, la data di uscita non è ancora stata annunciata dal publisher.